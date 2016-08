Amplía DIF Altamira Beneficios a Personas con Discapacidad

Con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, el Sistema DIF Tamaulipas entregó 2 modernas unidades de transporte adaptado para la Ruta Integra al sistema DIF Altamira, a fin de fortalecer el programa y brindar el servicio de transporte gratuito a más beneficiarios.

Esmeralda Cabrera de López, Presidenta del organismo en el municipio dio a conocer que con estas nuevas unidades, suman 9 ya los vehículos especiales con los que cuenta la dependencia para facilitar el camino y la inclusión de las personas con discapacidad.

Señaló que la Presidenta del patronato estatal del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre encabezó en Ciudad Victoria, la ceremonia en la que 11 municipios de la entidad fueron favorecidos con la dotación de 17 unidades en su conjunto.

“En Altamira ya contamos con 9 unidades que ofrecen más de 115 paradas en diversos puntos de la ciudad, abarcando todos los sectores de la zona urbana, efectuando un recorrido que considera su paso por centros comerciales, escuelas, el Centro de rehabilitación Teletón, y la clínica del sistema DIF, entre otros puntos”, explicó.

Esmeralda Cabrera señaló que las nuevas unidades adaptadas se encuentran diseñadas especialmente para el traslado de personas con discapacidad motora y se encuentran totalmente equipadas para ofrecer un óptimo servicio de transporte y llegada, ya que están equipadas con rampa hidráulica o manual, para el fácil ascenso y descenso.

Detalló que a través del programa Integra, esta ruta ha brindado en la presente administración municipal, más de 104 mil servicios de transportación lo que se tradujo en un ahorro considerable en la economía de las personas favorecidas.

