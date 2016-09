Amenazan Concesionarios con Subir los Pasajes

Altamira,Tam.- Concesionarios del transporte público en Altamira, planean subir el costo del pasaje hasta 2 pesos más, debido al aumento mensual de la gasolina.

El Secretario General del Sindicato Gremial de Bases y Rutas Establecidas, Similares y Conexos, Jorge Luna Loya, señaló que debido a la transición de poderes en el municipio y el Estado tendrán que esperar a la llegada de las nuevas administraciones, sin embargo es un hecho que solicitarán un aumento a la tarifa del pasaje.

Puntualizó: “Pues sí planeamos un aumento al pasaje, porque ya ha subido todo y vamos a tener que pedir un ajuste de tarifas, no con intención de afectar a la ciudadanía, sino para que evitar sufrir más pérdidas económicas”.

Dijo que han estado teniendo reuniones y exponiendo la situación a los concesionarios y choferes, quienes están de acuerdo en que se aumente 2 pesos más el costo del servicio, que sería de llegarse a autorizarse de 12 pesos en la periferia del municipio de Altamira y de 24 pesos hasta Tampico.

"Cada mes sube la gasolina, a ver si soportamos este año y ya el otro año hay que pedir lo justo", externó el dirigente, quien agregó que el alza del combustible ha golpeado fuertemente a los concesionarios, quienes han tenido que disminuir el número de vueltas que realizaban diariamente a Tampico, de 6 que hacían ahora solo efectúan 5, pues son menos litros de gasolina a un mayor precio.

