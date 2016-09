Afirman que hay Desigualdad y Rezago Social en Altamira

Altamira, Tam.- Altamira es un municipio que vive una realidad de desigualdad social, rezago urbano y escaso dinamismo económico, señaló el presidente del Consejo Empresarial, Jorge Ponce.

Reconoció que en el caso de los empresarios locales han estado pugnando para ser tomados en cuenta en la llegada de nuevas inversiones, lo que a su vez generaría plazas laborales y un mayor flujo económico para el municipio.

“Yo creo que en Altamira sigue viviendo ahorita en la actualidad una realidad de desigualdad social, de rezago urbano de escaso dinamismo económico, la verdad es que faltó concretar temas de inversión pública y privada, que en consecuencia hubiera generado más empleo, más plazas de trabajo”.

Ponce García señaló que en Altamira uno de los problemas más marcados es el alto índice de desempleo, pues existen al menos 3 mil obreros que desde hace meses buscan una oportunidad de trabajo, aclaró que de nada sirve la llegada de nuevas inversiones, si al final los empresarios y mano de obra local no son incluidos en estos proyectos.

“Que el gobierno de cierta forma haga convenios con nosotros con empresarios para que puedan hacer ellos obras para poder ser tomados en cuenta en las grandes licitaciónes del puerto y del Corredor Industrial y la mano de obra se capacitada y calificada, para que se pueda de cierta manera atacar el índice de desempleo”.

Recalcó que es necesario primero abatir el desempleo, para que por ende la delincuencia disminuya, ya que esto se origina por la falta de oportunidades laborales.

