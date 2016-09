Abren a la Circulación Distribuidor Vial El Barquito

Altamira, Tam.-A pesar de que todavía no está terminado, la tarde del lunes fue abierto a la circulación un carril del distribuidor vial del Barquito.

Fue a las 18:00 horas de antier cuando la constructora decidió abrir el carril con dirección de Altamira a Tampico, mientras que en el sentido contrario se registra un congestionamiento vehicular que llegò hasta la Sexta Avenida.

Debido a los problemas viales que se generaban por la rehabilitación de los carriles laterales, la empresa decidió que una parte del puente estaba lista para poder utilizarse.

Autoridades del Estado tienen previsto que el distribuidor vial quede concluido a finales de este mes.

